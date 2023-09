Irregolarità da sanare. Centro sportivo chiuso dai vigili del fuoco. Accademia senza casa

In seguito alla diffida dell’ufficio di polizia giudiziaria del comando dei vigili del fuoco di Milano, il centro sportivo “Sandro Pertini resterà chiuso per alcuni mesi“. A seguito di un sopralluogo degli agenti dell’ufficio competente, compiuto mercoledì mattina, sono emerse numerose irregolarità da parte di chi ha gestito l’impianto, in particolare per quanto riguarda la manutenzione ordinaria. Così per mesi niente più campi da calcio, attrezzature sportive, bar, ristorante. Stop a tutta l’attività sportiva fino a quando non saranno sanate le irregolarità rilevate.

Mesi fa al campo sportivo un incidente, durante una grigliata, aveva causato un incendio con tanto di intervento dei vigili del fuoco, esposto e quindi sopralluogo della polizia giudiziaria dei vigili del fuoco. Da qui la diffida che ha portato all’immediata chiusura dell’impianto.

Adesso sarà il Comune a dover mettere a norma gli impianti ed in seguito sarà emesso un bando pubblico per la gestione complessiva del centro sportivo, oggi gestito dall’Accademia Calcio Vittuone Asd. Secondo l’amministrazione la convenzione tra la società e il Comune è scaduta nel 2018. Da allora mai nessun rinnovo, nonostante i tanti confronti avvenuti in questi anni tra Accademia Calcio ed amministrazioni comunali. È emerso anche un debito particolarmente oneroso da parte della società sportiva col Comune, che avrebbe anticipato il pagamento di alcune utenze per conto della stessa società. Secondo invece la società sportiva, il centro è stato chiuso per il mancato rinnovo della “scia“ antifuoco scaduta nel 2018, che è a carico del proprietario dell’immobile.

"Noi dell’Accademia abbiamo cercato di mantenere il centro sportivo in ottime condizioni, con interventi a nostro carico ordinari e straordinari. Abbiamo messo a nostre spese le luci al led sui due campi a 11 senza ricevere in cambio nulla, sia dal punto di vista economico che di riconoscenza, anzi dobbiamo al Comune le spese delle utenze. Abbiamo creato una grande famiglia, persone che per passione e non certo per soldi dedicano il loro tempo libero all’Accademia cercando di far divertire, aggregare e far giocare a calcio bambini e bambine di tutte le età. Ci dovremo trasferire".