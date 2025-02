Intelligenza artificiale. L’università Liuc fa il punto

Non c’è giorno in cui non si parli di intelligenza artificiale. Dalle truffe alle sue applicazioni ai motori di ricerca, per trovare informazioni (Perplexity AI, basato sull’intelligenza artificiale che sfida Google e Gemini). Per questo il convegno di domani pomeriggio alla Liuc - Università Cattaneo si presenta particolarmente interessante. Si intitola "L’AI fra fiducia e paura", può essere seguito in presenza oppure a distanza, si terrà a partire dalle 17.30 in auditorium.

I saluti d’apertura spetteranno a Riccardo Comerio, presidente Liuc, ed Eliana Minelli, professore associato di Organizzazione. Si parlerà poi della "Questione etica nella ricerca scientifica" con Elena Falletti, professore associato di Diritto privato comparato. A seguire tre interventi. Il primo ha per titolo "Ripensare l’umanità tra macchine che imparano", con Luca Mari, professore ordinario di Scienza della misurazione. Poi "Cosa cambia e come cambia nel mondo del lavoro" (in memoria di Federico Butera), con Gianfranco Rebora, professore emerito di Organizzazione, e "L’etica dei robot, tra fiducia e paura", con Adriano Fabris, professore ordinario di Filosofia morale, Università di Pisa. Quindi una tavola rotonda, che stimolerà il dibattito con il pubblico moderata da Eliana Minelli.

S.V.