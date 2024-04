Infrastrutture, trasporti, turismo. Una strategia comune: "Così saremo più competitivi"

Confindustria vara il nuovo gruppo merceologico "Infrastrutture, Trasporti e Turismo", che va ad unificare i due precedenti gruppi "Materiali da costruzione, estrattive e cave" e "Servizi infrastrutturali e trasporti". Ma non si tratta solo di un cambiamento organizzativo, bensì di una decisione presa in coerenza con le linee strategiche di #Varese2050, il piano degli industriali per lo sviluppo del territorio nei prossimi decenni. Lo sottolinea lo stesso Roberto Grassi, presidente di Confindustria Varese. "Da un lato, vogliamo fare di logistica e trasporti i driver strategici per la competitività del territorio valorizzando la presenza dell’aeroporto di Malpensa e di uno dei principali hub di trasporto intermodale d’Italia. Dall’altro vogliamo trasformare la provincia in una “wellness destination”, valorizzando l’eccellenza dello sport, le risorse naturali, l’arte, la cultura e la qualità della vita del territorio, facendo leva sulle potenzialità turistiche (e non solo) del Varesotto".

Il nuovo gruppo merceologico rappresenta uno spaccato economico importante del sistema Varese. Il termine "Infrastrutture" comprende i comparti dei settori aeroportuali, ferroviari, stradali, telecomunicazioni e la filiera delle costruzioni. Quello dei "Trasporti" le compagnie aeree, le società di trasporto su rotaia e su gomma e le attività di logistica; il "Turismo" le attività alberghiere e quelle dedite all’accoglienza e all’attrattività del territorio. Tre comparti che in termini di numeri contano all’interno di Confindustria Varese 73 imprese per 8.498 addetti. Ovvero il 6,93% delle aziende della compagine associativa e il 12,73% dei lavoratori in esse impiegati. Presidente del gruppo merceologico sarà Roberto Paciaroni di Hupac, vice Angelika Fischer di So.Ge.Ma, mentre Amedeo Fontana di Co-Bit sarà il delegato nel Comitato per la Piccola Industria. Lorenzo Crespi