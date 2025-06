Incidente sul lavoro. Si ribalta con il muletto. Operaio grave in ospedale

È stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese con l’elisoccorso l’operaio di 54 anni rimasto coinvolto in un grave infortunio sul lavoro a Cislago. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, intorno alle 12.30 in una ditta di via Raffaello, durante le operazioni di carico e scarico da un tir. Secondo una prima ricostruzione, il cinquantaquattrenne stava effettuando una manovra con il muletto quando il mezzo si è improvvisamente ribaltato.

Sembra che le ruote anteriori del mezzo siano rimaste sospese nel vuoto tra le pedane utilizzate per la discesa dal camion, provocando in questo modo la perdita di equilibrio e il successivo capovolgimento del mezzo. L’operaio è stato quindi sbalzato a terra, evitando per pochi centimetri di essere travolto dal muletto su cui si trovava.

Immediata la mobilitazione dei presenti, a partire dai colleghi che hanno dato l’allarme chiamando il numero unico delle emergenze. Sul posto dell’incidente sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, i soccorritori della Croce Rossa di Varese e l’elisoccorso, che ha raggiunto direttamente la zona industriale per prestare soccorso.

Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato stabilizzato e successivamente caricato sull’elicottero per il trasporto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale varesino dove è arrivato in codice rosso. Il mezzo di soccorso era arrivato da Como. L’uomo era cosciente al momento della partenza dall’azienda, ma le sue condizioni erano gravi. Intanto sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti, a partire dai tecnici dell’Ats fino ai carabinieri della compagnia di Saronno, per chiarire le cause dell’incidente e ricostruire la dinamica.