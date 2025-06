Asst Valle Olona, avanti con la tecnologia

Avanti con la tecnologia al servizio della medicina: la Struttura complessa Aziendale di Anatomia Patologica e Diagnostica Molecolare dell’Asst Valle Olona si è dotata in questi giorni di uno scanner ad elevata prestazione per la digitalizzazione dei vetrini istologici. La trasformazione del vetrino fisico in immagini digitali permette il confronto tra esperti in casi particolarmente complessi (telepatologia) senza il trasporto di materiale e senza disagi per il paziente. Il laboratorio di Anatomia Patologica diventa quindi un laboratorio senza confini garantendo le migliori diagnosi e le cure più appropriate per il paziente.

Si tratta di un’unità operativa fondamentale nella conduzione delle attività di diagnosi e cura delle strutture ospedaliere ed è chiamato in causa molto di frequente nei ricoveri ospedalieri o negli accessi di pronto soccorso.

Tra i vantaggi della nuova tecnologia: implementazione di un unico sistema gestionale regionale che incrementerà il livello di collaborazione e di efficienza gestionale delle competenze diagnostiche e risorse umane, promozione e semplificazione dell’analisi dei dati anatomo-patologici e relativa condivisione, sia a livello regionale che nazionale, standardizzazione, automazione, digitalizzazione e tracciamento del processo regionale attualmente in uso, migliorando di conseguenza la qualità e responsività dei servizi erogati ai pazienti.

Ros.Fo.