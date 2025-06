Incidente sul lavoro a Cislago, si ribalta con il muletto: grave operaio 54enne

Cislago (Varese), 24 giugno 2025 – Incidente sul lavoro, oggi, verso le 12.30, in una ditta di via Raffaello a Cislago, nel Varesotto: un operaio di 54 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato con l'elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese in codice rosso.

Cislago, incidente sul lavoro: operaio si ribalta con il muletto (Frame video LocalTeam)

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe ribaltato con il muletto che stava guidando mentre scendeva da un camion. Il muletto sarebbe finito con le ruote nel vuoto tra le pedane posizionate per la discesa, inevitabile il ribaltamento. Fortunatamente, proprio la presenza delle pedane ha impedito che il muletto schiacciasse l'operaio.

Sul posto sono intervenuti oltre all'elisoccorso alzatosi da Como, anche un'ambulanza del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri di Saronno e i tecnici di Ats Insubria della sezione infortuni sul lavoro che faranno chiarezza su case e dinamica dell’accaduto.