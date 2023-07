Incidente a Varese, due auto si scontrano sulla statale e una finisce in un vivaio di Masnago

Varese, 10 luglio 2023 – Incidente, questa mattina all’alba verso le 5.30, sulla strada statale 394

a Masnago, quartiere di Varese, vicino alla rotatoria dell’Esselunga.

Stando alle prime informazioni, due auto si sarebbero scontrate e una avrebbe sfondato la recinzione della floricoltura Pozzi, che si trova lungo il margine sinistro della statale per chi viaggia verso Varese. Le vetture sono andate quasi completamente distrutte e due giovani di 22 e 28 anni sono rimasti feriti.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Varese, la polizia locale e i mezzi di soccorso sanitario che hanno trasportato i due feriti all’ospedale Circolo di Varese.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica e le cause dello schianto. Per effettuare tutti i rilievi del caso e per soccorrere i feriti e per rimuovere i mezzi incidentati, il traffico ha subito forti rallentamenti.