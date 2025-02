Non ce l’ha fatta la 69enne investita dal Suv a Somma Lombardo. La frazione Maddalena piange Maria Teresa Aloisi

Somma Lombardo (Varese), 16 febbraio 2025 – Si chiamava Maria Teresa Aloisi la donna di 69 anni vittima del tragico incidente avvenuto ieri sabato 15 dicembre alle cinque del pomeriggio a Somma Lombardo. La donna è spirata all’ospedale di Legnano, dov’era stata portata in condizioni disperate dopo essere stata investita assieme ad altre persone, un uomo di 66 anni e una seconda donna di 80, in via Giusti fra la zona industriale e la rotonda dei supermercati. A non farcela purtroppo, nonostante le cure prodigate dai medici, la 69enne in pensione, conosciuta nella frazione di Maddalena Sopra Ticino per avere gestito per anni il panificio di famiglia.

In condizioni stabili pur in prognosi riservata – è ricoverato in Terapia intensiva al Sant’Anna di Como – il 66enne. Non è invece in pericolo di vita la ottantenne, colpita fortunatamente solo di striscio e portata in codice verde in ospedale per via dello choc subito.

L'automobilista alla guida del Suv, che si è subito fermato, è stato sottoposto ad alcoltest e test tossicologici ed è indagato dalla Procura di Busto Arsizio per omicidio stradale e lesioni. La salma della vittima sarà restituita ai famigliari per le esequie dopo che sarà effettuata l’autopsia.