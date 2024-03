Incidente a Saronno, donna investita da un’auto: è grave

Saronno (Varese) – Grave incidente stradale a Saronno, dove una donna è stata investita da un’auto nel pomeriggio di domenica 24 marzo in via Volonterio, nel quartiere Prealpi.

L’allarme con la richiesta dei soccorsi è scattato poco dopo le 17, sul posto gli operatori dell’Areu con ambulanza e auto medica, per le gravi condizioni della donna, una sessantenne, è intervenuto l’elisoccorso. La sessantenne è stata trasportata con l’elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza, sempre in codice rosso. Sul posto per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente i carabinieri della Compagnia di Saronno.

Soccorsi in azione intorno alle 15 anche a Comerio dove una donna di 36 anni ha perso il controllo dell’auto ed è finita contro il guard rail. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari, per fortuna la conducente è uscita illesa, ma per lei un grande spavento.