Tragedie sulla strada nel Varesotto: due giovani vite spezzate in incidenti mortali

ORIGGIO (Varese)

Morire a poco più di vent’anni sulla strada, vittime di incidenti. Pesante il bilancio di due incidenti nel Varesotto che in meno di 24 ore hanno spezzato i sogni di due giovani. Stava tornando a casa, dopo la giornata di lavoro a Milano, Amos Girardi, 24 anni, italo svizzero, residente a Campione d’Italia, ma quel tragitto che faceva ogni giorno, dalla Fiera, dove si occupava di allestimenti fieristici, è stato tragicamente interrotto nella serata di giovedì. Il giovane ha perso la vita in un incidente mortale mentre stava percorrendo l’autostrada per rientrare a Campione. L’impatto che non gli ha lasciato scampo è avvenuto intorno alle 22, sulla A9, poco dopo lo svincolo con la A8, all’altezza di Origgio. Immediata la richiesta dei soccorsi, sul posto gli operatori sanitari, i vigili del fuoco di Varese e Milano e gli agenti della Polstrada di Busto Arsizio per i rilievi. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, morto sul colpo. Secondo gli elementi raccolti e alcune testimonianze il ventiquattrenne avrebbe perso il controllo della sua utilitaria uscendo dalla carreggiata e finendo sotto un Tir parcheggiato in una piazzola di sosta. Un impatto violento, la macchina è rimasta schiacciata, il giovane non ha avuto scampo. Per estrarre l’auto, finita sotto il mezzo pesante, accartocciata, una volta completati i rilievi di rito della Polstrada di Busto Arsizio, i vigili del fuoco hanno dovuto operare con l’ autogru. Ancora da chiarire le cause, l’ipotesi al vaglio è quella di un colpo di sonno, fatale per il ventiquattrenne, project manager della Gc Events, che rientrava a casa, a Campione d’Italia, da Milano dove aveva allestito una fiera.

Ieri nel tardo pomeriggio a meno di 24 ore dall’incidente mortale di Origgio, ancora una tragedia sulla strada, un’altra giovane vita spezzata, una ragazza di 21 anni, Maria Grazia Brovelli, di Angera. L’incidente a Brebbia, in via Lago, coinvolti un’auto e una moto Honda 500, in sella la ventunenne, l’urto violento non ha lasciato scampo alla ragazza sbalzata sull’asfalto dopo un volo di 10 metri. Ferita ma non in modo grave la donna di 44 anni, che era alla guida della vettura, sotto choc, portata in ospedale in codice giallo. Secondo una prima ricostruzione la vettura proveniva da Ispra verso Monvalle, la moto dalla direzione opposta, la conducente della macchina effettuando la manovra di svolta a sinistra non si sarebbe accorta che stava sopraggiungendo la moto. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri di Varese che hanno effettuato i rilievi, i soccorsi sanitari con due ambulanze , è stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, decollato dalla base di Como. Purtroppo per la ventunenne non c’è stato nulla da fare, morta sul colpo.