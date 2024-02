Gornate Olona, scontro tra due auto: un morto e un ferito grave

Gornate Olona (Varese) – Un uomo di 45 anni è morto in un incidente fra due auto avvenuto nella tarda serata di martedì 6 gennaio a Gornate Olona, in viale delle Industrie, frazione Torba, in provincia di Varese. La dinamica dell'accaduto è in corso di ricostruzione. Il secondo automobilista coinvolto, anche lui di 51 anni, è stato trasportato al pronto soccorso di Tradate in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti, oltre all'elisoccorso e ai vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Saronno.