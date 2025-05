Varese, schiacciata contro un muro mentre cammina da un’auto che senza freno a mano si muove in retromarcia: muore donna di 79 anni

Besozzo (Varese), 30 maggio 2025 – Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio, poco prima delle 17, in via 25 Aprile a Besozzo. Una donna di 79 anni, che stava transitando in quel momento, a piedi, è stata travolta da un'automobile in retromarcia e schiacciata contro un muro. Per lei, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso sul posto.

La dinamica

Sul posto è subito arrivata la Polizia locale, che ha ricostruito la dinamica dell’incidente: secondo i primi riscontri l'auto, con targa svizzera, era sta posteggiata dal conducente lungo la strada in leggera pendenza. Il freno a mano non sarebbe stato inserito: l'automobilista intendeva infatti fare una breve sosta per raggiungere la vicina farmacia. L'auto, all’improvviso è scivolata in retromarcia per una cinquantina di metri lungo la via investendo la 79enne che stava passando.

La tragedia

La donna è rimasta schiacciata contro il muro dell'edificio lungo la strada. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i mezzi di Areu. Vani i tentativi di salvare la 79enne. La donna è morta sul colpo.

Soccorsi mobilitati

Sul posto sono giunti in pochi minuti l'elisoccorso, un'ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri. Nonostante l'intervento tempestivo, le condizioni della donna erano già disperate all'arrivo dei soccorritori. Le autorità stanno ora lavorando per identificare la vittima e accertare eventuali responsabilità, in primis quella del conducente del veicolo.