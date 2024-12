Principio di incendio alla Electrolux. Evacuati i dipendenti, nessun ferito

Un principio di incendio ha fatto scattare la procedura d’emergenza ieri mattina alla Electrolux di Solaro, con la temporanea evacuazione dei dipendenti dalla fabbrica di lavastoviglie di Corso Europa. Da quanto è stato possibile ricostruire, l’incidente, senza gravi conseguenze, ha riguardato un macchinario che si è surriscaldato iniziando a produrre fumo. È successo poco prima delle 10.30. Sono subito scattate le misure di prevenzione interna della fabbrica con la richiesta di intervento ai vigili del fuoco. Dal comando provinciale di Milano è stato inizialmente disposto l’invio sul posto di 4 mezzi partiti dai distaccamenti di Saronno e Rho. La prima squadra giunta sul posto, sul retro della fabbrica, in via Per Limbiate, ha potuto rendersi conto dell’entità limitata del problema, fermando ulteriori rinforzi. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale di Solaro. Il principio d’incendio è stato subito messo sotto controllo, evitando che potesse propagarsi. Per precauzione comunque è stata disposta l’evacuazione di numerosi dipendenti della fabbrica di lavastoviglie, per il tempo necessario a mettere in sicurezza il macchinario e a disperdere il fumo. Non risultano feriti né intossicati. Una volta riportato in sicurezza l’ambiente in cui si è verificato l’incidente, i lavoratori hanno potuto fare rientro. L’episodio si è verificato alla ripresa dell’attività piena in fabbrica dopo lo sciopero di venerdì, che ha visto l’adesione di molti lavoratori che qui sono preoccupati per l’immediato futuro, di fronte allo scenario di una ritorno della cassa integrazione con il taglio orario e l’eliminazione dei turni che costringerà al passaggio “a giornata“, modifica che a molti dipendenti comporterà disagi nell’organizzazione famigliare. Ga.Bass.