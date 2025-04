In ottocento all’assalto del Job Day. Per adulti e teenager 400 colloqui

Hanno risposto in 800 al Job Day Varese, occasione d’incontro tra imprese, enti istituzionali e aspiranti lavoratori in cerca di un’occupazione. L’evento, che si è svolto ieri alle Ville Ponti, ha visto la partecipazione di studenti dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia) insieme a giovani alla ricerca della prima esperienza lavorativa. Al centro della giornata, colloqui di lavoro condotti dai selezionatori dei Centri per l’impiego, dalle agenzie per il lavoro e dalle aziende del territorio. I settori spaziavano dal turismo (camerieri, baristi, aiuto cuochi) al Terziario e servizi (commessi, impiegati commerciali, informatici) fino al manifatturiero (tornitori, montatori meccanici) e alla mobilità elettrica e sostenibile (installatori di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici).

Complessivamente si sono svolti oltre 400 colloqui, molti dei quali prenotati da studenti di scuole serali e iscritti ai Cpia. Un gruppo di una ventina di teenager aderenti al progetto Varese GenZ Garden ha scelto il Job Day per affrontare il primo colloquio di lavoro della propria vita. Tra le aziende del territorio che hanno presentato le opportunità di carriera, anche Autolinee Varesine che ha illustrato il progetto dell’Academy nato nel 2023 e arrivato alla quinta edizione. Si tratta di corsi di formazione alla professione di conducente di autobus. I costi per le patenti vengono sostenuti dall’azienda e i candidati risultano assunti dal primo giorno con un contratto a tempo determinato di sei mesi, che viene poi trasformato in tempo indeterminato al conseguimento dei titoli abilitanti alla guida. Sono già una cinquantina gli autisti formati, tra cui cinque ragazze. Ai colloqui si sono affiancati seminari dedicati alla ricerca di lavoro, con consigli su come utilizzare strumenti come l’intelligenza artificiale per prepararsi a un colloquio o per scrivere un curriculum vitae.

L’iniziativa del Job Day è stata promossa da Camera di Commercio, Provincia e Ufficio scolastico territoriale. Nell’occasione è stata presentata una guida multilingue che fornisce agli stranieri che arrivano a Varese un quadro chiaro della rete di servizi e supporti a disposizione degli aspiranti lavoratori e delle imprese interessate ad assumerli. Il documento è il frutto di interviste condotte con enti e associazioni attive sul territorio e contiene informazioni su formazione, lavoro e accesso ai servizi pubblici e privati.