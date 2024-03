In casa hashish e marijuana. Diciottenne insospettabile custode degli stupefacenti

MESENZANA

Nell’abitazione, in cui vive con i genitori, la diciottenne arrestata dai carabinieri di Luino “custodiva“, presumibilmente per conto di altri, 2,6 chili di stupefacenti, tra hashish e marijuana. Alla giovane, insospettabile, i militari della Compagnia di Luino sono arrivati nel corso di una normale attività di controllo del territorio e grazie a una fonte confidenziale, che ha indotto gli approfondimenti del caso rispetto a un traffico locale di stupefacenti. Così l’altra notte è scattata l’operazione che ha permesso l’arresto della giovane residente a Mesenzana, apparentemente insospettabile.

A seguito della perquisizione domiciliare, sono stati infatti rinvenuti, nella disponibilità della diciottenne, che non studia ma ha un lavoro, 19 panetti di hashish, di cui uno già aperto e in parte utilizzato per la confezione di singole dosi, insieme a due sacchetti sigillati di marijuana. Insieme allo stupefacente i carabinieri hanno trovato anche un bilancino di precisione e due coltelli con la lama ancora sporca di hashish, il segno che erano stati utilizzati da poco. La giovane, già osservata da qualche sera, incensurata e con un piccolo precedente di polizia, non ha saputo giustificare la presenza dell’importante quantità di droga.

Per lei si sono aperte le porte del carcere di Como. Le indagini continuano per ricostruire i legami della diciottenne insospettabile con figure di livello superiore nell’ambito dell’attività di spaccio nella zona. Resta sempre alto il livello di attenzione nei confronti dello spaccio di droga nel territorio varesino. Solo l’altro giorno l’arresto di 17 persone, la maggior parte marocchini che agivano nei boschi fra Sesto Calende e Mercallo, da parte dei militari di Gallarate

R.F.