In auto con la cocaina e una cesoia: conducente in manette

Ha visto la volante della Polizia e invece di fermarsi all’alt ha pigiato sull’acceleratore dandosi alla fuga per le vie della città, fortunatamente deserte a quell’ora: dopo una decina di minuti, gli agenti hanno infine bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale il cittadino italiano di 34 anni che era alla guida, denunciato poi anche per i reati di possesso ingiustificato di arnesi da scasso, guida con patente revocata e, infine, segnalato per uso personale di stupefacenti. In via per Castellanza, intorno alle due di notte, gli agenti hanno intercettato una vettura con a bordo tre soggetti: all’alt degli agenti il conducente ha risposto dandosi alla fuga. Gli agenti, quindi, hanno dato il via a un inseguimento durato circa dieci minuti, fino quando i soggetti non hanno interrotto la loro corsa in via Manzoni.

I poliziotti hanno fermato il conducente e gli hanno sequestrato una dose di cocaina e una cesoia da giardino di 45 centimetri. I due passeggeri, invece, sono riusciti a far perdere le tracce: uno di questi, un tunisino di 25 anni già noto agli agenti del commissariato, è stato comunque indagato in stato di irreperibilità per il reato di resistenza in concorso.

Al 34enne che era alla guida dell’auto, giudicato per direttissima, è stato applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma.

P.G.