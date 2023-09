In arrivo “Cuori in Piazza” La giornata delle associazioni

Tutto è pronto per "Cuori in Piazza", la giornata dedicata alle associazioni e ai volontari che costituiscono e sostengono il tessuto sociale di Busto Arsizio, in programma per l’intera giornata di domenica 10 settembre. La manifestazione, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Confcommercio Busto, Comitato Centro Cittadino, Distretto del Commercio e Royal Time, ha lo scopo di dare visibilità ai progetti di un’ottantina di associazioni e valorizzare il prezioso lavoro svolto con dedizione dai volontari. L’evento è un’opportunità di condivisione, incontro, confronto e ringraziamento. Dal mattino alle 9 le vie e le piazze del centro diventeranno il grande cuore pulsante del volontariato, una grande vetrina che permetterà a tutti coloro che sono attivi nel settore di farsi conoscere, raccogliere adesioni, presentare attività, iniziative e nuovi progetti rivolti a bambini, anziani, disabili e a tutti coloro che si trovano ad affrontare una situazione di bisogno. "Cuori in piazza è la vetrina che il mondo del volontariato si merita, è il grazie che la città deve a chi ogni giorno si occupa, con generosità, competenza e dedizione, dei bisogni degli altri – dice l’assessore all’Inclusione Paola Reguzzoni - un lavoro che il Comune da solo non potrebbe fare. Sarà quindi un’occasione di conoscenza preziosa, sia per le associazioni, sia per chi ha bisogno di aiuto e non sa a chi rivolgersi". R.F.