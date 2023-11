"Il trauma maggiore?. Il de-hubbing nel 2008"

L’addio di Ita a Malpensa, rassicurano i sindacati, non avrà contraccolpi sull’occupazione in aeroporto. "Il trauma maggiore per Malpensa fu con il de-hubbing nel 2008 – sottolinea Luigi Liguori di Filt Cgil –. Fortunatamente lo scalo è riuscito in poco tempo a superare la crisi e a recuperare traffico e anche oggi Malpensa cresce grazie all’arrivo di nuovi compagnie". Del resto Alitalia prima e Ita oggi non hanno mai superato il 2% del volume complessivo di traffico presente a Malpensa. Nel 2019 il traffico aereo italiano ha fatto registrare 193 milioni di passeggeri, e di questi solo il 12% ha volato con Alitalia.

E non ci saranno problemi nemmeno per i circa settemila passeggeri che hanno già acquistato un biglietto nelle date successive all’otto gennaio, che saranno rimborsati o potranno volare via Fiumicino. R.F.