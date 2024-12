Il Sanatorio torna a vivere. Un ospedale di comunità nel padiglione ex Medicina

Dopo anni di chiusura, tornerà a vivere una parte dell’Ospedale di Cuasso al Monte. Sono state infatti consegnate le chiavi dell’area all’impresa esecutrice, che venerdì 20 avvierà il cantiere per la realizzazione dell’Ospedale di comunità nel Padiglione ex Medicina. Nei prossimi giorni saranno svolte le attività preparatorie finalizzate all’impianto di cantiere. I lavori di realizzazione dell’Ospedale di comunità, finanziati per 3,7 milioni di euro da fondi del Pnrr (Piano nazionale ripresa resilienza), avranno una durata di 540 giorni naturali e consecutivi. In particolare il cantiere interessa il primo piano del padiglione ex Medicina dell’ospedale e permetterà l’attivazione di venti posti letto di degenza sociosanitaria a gestione infermieristica e degli ambulatori.

Con l’inizio dei lavori la presenza delle maestranze durante il giorno permetterà il continuo monitoraggio dell’intera area ospedaliera, oggetto nei mesi scorsi di ripetuti atti di vandalismi e violazioni di proprietà. Tra gli episodi si ricordano lo scorso agosto un incendio probabilmente doloso e il danneggiamento e furto di oggetti nella chiesa dell’ospedale. Proprio per arginare il fenomeno, Asst Sette Laghi ha messo in atto diverse iniziative con l’obiettivo di impedire gli accessi non autorizzati.

Da inizio settembre è attivo un servizio di vigilanza notturna finanziato dall’azienda. Una pattuglia perlustra le diverse sedi del complesso ospedaliero ogni notte, con più passaggi in orari sempre diversi, intervenendo in caso di necessità e segnalando eventuali intrusioni in una struttura così articolata e complessa. Contestualmente è stato chiuso il cancello di accesso all’area ospedaliera, motorizzandolo e consentendone l’apertura solo con telecomandi consegnati agli autorizzati. Costruita inoltre una recinzione anti intrusione che circonda il padiglione centrale, con una base di new jersey in cemento sormontata da pannelli in acciaio e filo spinato sulla sommità. Infine si sta ultimando l’attivazione di un sistema di videosorveglianza su tutto il perimetro del padiglione centrale.