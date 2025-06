Il programma dell’estate. Film itineranti nei rioni

Da giugno a settembre saranno circa cento gli eventi che animeranno l’estate varesina, dal centro storico ai quartieri. In programma concerti, teatro, cinema all’aperto, spettacoli, visite guidate per conoscere il patrimonio artistico e storico, mostre, proposte gastronomiche, spettacoli, sport e attività per famiglie. "Dopo i campionati di canottaggio sul Lago di Varese e i primi eventi – ha sottolineato il sindaco Davide Galimberti presentando il programma – l’estate varesina entra nel vivo".

La novità principale dell’estate 2025 è il cinema itinerante nei quartieri, con proiezioni che coinvolgeranno diversi rioni cittadini come Schiranna, Bustecche, Valle Olona, San Fermo e Casbeno. Le proiezioni si terranno nelle serate del lunedì per tutto il mese di luglio e metà agosto. "Un’iniziativa – commenta il primo cittadino – per portare le rassegne estive non solo nel centro ma anche nei rioni varesini, valorizzando le tante piazze della città, per una politica culturale finalizzata a creare momenti di aggregazione e coesione sociale più vicini e accessibili a tutti".

In programma anche una serie di concerti a ingresso gratuito promossi dal Comune. Il 5 luglio ci sarà un doppio appuntamento, con le note all’alba alla Schiranna e nel pomeriggio un momento musicale diffuso alla Terrazza del Mosè. Mercoledì 9 luglio nello spazio eventi dei Giardini Estensi ci sarà uno spettacolo di acrobazie, comicità, giocoleria e arte circense. Venerdì 11 luglio il Castello di Masnago ospita un concerto che unisce canzone popolare e cantautorato: un evento all’interno del festival "Storie di Cortile". Mercoledì 16 luglio in piazza Canonica appuntamento con uno spettacolo clownesco. Spazio anche al cabaret con lo spettacolo in calendario il 25 luglio ai Giardini Estensi. E poi le rassegne storiche come "Tra Sacro e Sacro Monte" ed Esterno Notte.

"Tutto questo – ha detto l’assessore alla cultura Enzo Laforgia – è reso possibile dalla presenza di una fitta rete di operatori culturali. Il denso calendario testimonia una particolare vivacità culturale, che ogni anno si rafforza e vede moltiplicati gli sforzi creativi di tutti". Il programma completo è sul sito del Comune.

Lorenzo Crespi