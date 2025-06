Busto Arsizio ringrazia per l’impegno: benemerenza al presidente della Liuc

Oggi la città festeggia il suo santo patrono, San Giovanni Battista, a cui è dedicata la basilica secentesca. Come da tradizione, in occasione della Patronale, due sono i momenti significativi, quello civile, con la Giornata del Ringraziamento, per l’attribuzione della Civica Benemerenza e di altri riconoscimenti a cittadini e associazioni che si sono distinti nell’impegno per la comunità e quello religioso con la santa messa solenne in basilica. Il programma è completato da una serie di eventi che proseguono nei prossimi giorni. Questa mattina la Giornata del Ringraziamento che si svolgerà a partire dalle 9.30 nel parco della villa Ottolini-Tosi.

Come annunciato dal sindaco Emanuele Antonelli, la civica benemerenza, il massimo riconoscimento cittadino, sarà attribuita a Riccardo Comerio, amministratore delegato della Comerio Ercole Spa, azienda storica del territorio che ha appena celebrato i suoi primi 140 anni di storia, presidente dell’Università Liuc, in passato presidente dell’Unione degli Industriali della provincia di Varese.

"La benemerenza civica va a lui per tanti motivi – ha detto il sindaco –, Comerio fa tanto come imprenditore, ed è una persona che ha dato tanto alla città anche dal punto di vista civico e sociale. Tra le altre cose, è vicepresidente della fondazione Bianca Garavaglia e presidente onorario dell’Associazione nazionale Vigili del Fuoco di Varese che quest’anno festeggia i 40 anni di attività benefica". La cerimonia proseguirà con la consegna degli altri riconoscimenti a cittadini e associazioni, quindi alle 11,30 la messa solenne.

La festa proseguirà con altri eventi: giovedì alle 20 in piazza Vittorio Emanuele II la "Cena di San Giovanni", a cura dell’Amministrazione comunale e del Distretto del Commercio con la collaborazione di varie realtà del territorio, a seguire concerto di Luca Virago. Importante anche l’omaggio a San Giovanni Battista con l’inaugurazione sempre giovedì alle Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna della mostra "Nel segno del Battista. Fede, arte e identità a Busto Arsizio", a cura di Angela Cerutti, visitabile fino al 31 luglio.

Sabato tornerà la "Notte Bianca", alla seconda edizione, organizzata dal Distretto Commercio Busto Arsizio in collaborazione con Comitato Commercianti Centro Cittadino di Busto Arsizio e Associazione Commercianti Confcommercio Busto. Dalle 21 le vie e le piazze del centro si trasformeranno in un vivace palcoscenico a cielo aperto, con concerti dal vivo, spettacoli e intrattenimenti e, naturalmente, la possibilità di fare shopping fino a tarda sera.

