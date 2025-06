Vandali fanno danni al seggio di Capolago

La scuola per l’infanzia "Baracca", nel quartiere di Capolago si preparava ad essere sede dei seggi elettorali in vista dell’appuntamento di domenica e lunedì con i referendum, i vandali hanno purtroppo fatto visita alla struttura lasciando una situazione disastrosa a cui stanno cercando di rimediare gli operai da ieri al lavoro. L’edificio è chiuso da un anno, ieri mattina la brutta sorpresa per il personale arrivato per l’allestimento dei seggi. Secondo quanto ricostruito, gli autori del raid hanno forzato la porta di uscita d’emergenza e si sono introdotti nella scuola. Si sono accaniti incendiando il materiale scolastico e i giochi per i bambini, i bagni sono stati lasciati in condizioni disastrose, i lavandini e i pavimenti anneriti dal fumo, nell’aria ancora l’odore di plastica bruciata. Ieri mattina una squadra di operai si è messa subito all’opera per ripulire i locali e mettere l’edificio nelle condizioni di poter ospitare i seggi.