Il laboratorio di ricerca tecnologica. Accordo tra Asst e università: "Sperimentiamo l’AI nel pubblico"

Ats Insubria e Università dell’Insubria hanno firmato una convenzione per sperimentare soluzioni basate sull’intelligenza artificiale a supporto delle attività amministrative. "La trasformazione digitale è un passaggio cruciale per una pubblica amministrazione sempre più contestualizzata e capace d’integrarsi anche con il privato - spiega Salvatore Gioia, direttore generale Ats Insubria -. L’accordo con l’università rappresenta un progetto particolarmente significativo per favorire sinergie costruttive, aperte anche a nuovi sviluppi e in grado di affrontare nuove sperimentazioni nel campo delle tecnologie avanzate".

L’intesa dura 18 mesi e punta a sviluppare una metodologia per migliorare l’efficienza dei processi interni e la qualità dei servizi pubblici, attraverso un laboratorio di ricerca congiunto. Tra i principali obiettivi, la creazione di piani strategici per l’adozione dell’A.I., la definizione delle competenze necessarie e la sperimentazione di soluzioni innovative in processi amministrativi.

"L’Università dell’Insubria è da sempre particolarmente attenta alla collaborazione con le istituzioni e gli enti del territorio con i quali sviluppa progetti comuni di ricerca, trasferimento tecnologico e innovazione - spiega il professore Walter Castelnovo, che guiderà la direzione scientifica del progetto –. La convenzione assume particolare rilievo nella crescente attenzione al tema dell’uso dell’A.I. in ambito pubblico". Un tema che è anche tra le priorità della rettrice Maria Pierro, che ha introdotto una delega nuova affidata al professor Davide Tosi per offrire modelli replicabili ad altre amministrazioni.