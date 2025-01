Il fondo in parquet è riparato. La palestra torna a disposizione

Conclusi i lavori per il rifacimento del fondo in parquet inutilizzabile da ottobre 2023 per i danni causati dalle infiltrazioni d’acqua, la palestra da alcuni giorni è stata riconsegnata dalla Provincia di Varese, proprietaria dell’edificio, all’Istituto di Istruzione Superiore Carlo Alberto Dalla Chiesa di Sesto Calende. Un momento atteso dagli studenti, 1500 e dalle associazioni sportive che utilizzavano lo spazio e per oltre un anno hanno dovuto traslocare in altre sedi per le loro attività. Basta disagi, dunque, che erano stati motivi anche di una protesta per la prolungata chiusura e i ritardi nei lavori, ora la palestra è di nuovo a disposizione. L’istituto sestese, punto di riferimento educativo per il territorio e in costante crescita per le iscrizioni, sarà inoltre interessato da un investimento da 2,4 milioni di euro, annunciato di recente dalla Provincia: saranno realizzati una palestra coperta da tensostruttura, completa di spogliatoi e servizi igienici in muratura, un campo da beach volley anch’esso coperto da tensostruttura. Inoltre, nello spazio vicino alla palestra attuale, sarà realizzato un campo da calcio a cinque in erba naturale. Rosella Formenti