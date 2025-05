Il Festival Terra e Laghi oltre i confini dell’Insubria

Da maggio a novembre 78 spettacoli di teatro, in tutti i suoi generi e linguaggi, in 50 Comuni tra Italia e Svizzera. È l’edizione 2025 di Terra e Laghi, festival promosso da Teatro Blu, dal cuore varesino. Palazzo Estense ha ospitato la presentazione del programma che avrà un’anteprima venerdì alle 21 ad Arsago Seprio, con lo spettacolo Giulietta e Romeo. Il via ufficiale sarà ai Giardini Estensi venerdì 30 alle 21 con la Carmen. La produzione di Teatro Blu andrà in scena in una versione rivisitata, con Punto Flamenco di Milano. Sul palco Silvia Priori, il soprano Yoko Takada, la ballerina Maria Rosaria Mottola e il corpo di ballo Punto Flamenco per la regia di Kuniaki Ida. "Vedrete una Carmen esplosiva, libera e passionale, innamorata dell’amore e della libertà", ha assicurato Silvia Priori, direttrice artistica di Terra e Laghi.

Numerosi gli spettacoli in provincia di Varese, con 29 date in 17 Comuni. Coinvolte quattro regioni del Nord Italia (Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli) oltre alla Svizzera, per un festival che esce dai confini dell’Insubria e abbraccia la macroregione alpina. Oltre 200 gli artisti coinvolti, tra cui alcuni di fama internazionale come Moni Ovadia, Andrea Ortis, Daniele Finzi Pasca, Mario Perrotta, Rita Pelusio, Annagaia Marchioro e i Kataklò. Nel programma spicca il doppio weekend di giugno: sabato 7 e domenica 8 e sabato 14 e domenica 15 si svolgerà il Cadegliano Festival - Piccola Spoleto, dedicato al compositore Gian Carlo Menotti, nato a Cadegliano e fondatore del Festival dei Due Mondi di Spoleto. Previsti spettacoli, mostre e concerti nelle ville del paese. Programma su terraelaghifestival.com.

Lorenzo Crespi