"Il digitale ha attirato di più. Servono competenze"

"L’efficienza ecologica è la premessa". Ma da sola, spiega Gianluca Gucciardi, ricercatore di finanza aziendale all’Università Milano-Bicocca, non basta. "Si deve partite da lì, perché senza una tecnologia che introduce benefici come la riduzione di emissioni e attività coerenti con la transizione ecologica difficilmente i processi produttivi potranno essere pronti. Da qui si parte per la sfida".

Qual è?

"Il tema, oggi, è soprattutto finanziare queste tecnologie. Una strada che richiede conoscenze. Qui si inserisce la questione delle competenze".

Mancano sul mercato?

"Guardando all’offerta di master disponibili su management e green skill ci si rende conto che queste abilità non sono al centro delle proposte formative. In questi anni ci si è concentrati di più sulla digitalizzazione, ma se mancano queste professionalità green l’innovazione è difficilmente governata".

Il sistema universitario come sta colmando il gap?

"Sta incrementando le iniziative verso la sostenibilità con diversi progetti. Sul piano della didattica stanno nascendo corsi o parte di corsi su questi temi, come finanza sostenibile".

In Lombardia 120mila imprese su 800mila hanno fatto eco-investimenti: il 12%... Perché ancora così poche?

"C’è un tema di dimensioni: la spina dorsale di piccole e medie imprese investe meno dei grandi gruppi. Sul dato proporzionale credo che incidano i finanziamenti. Molti investimenti sono stati guidati dalla “transizione 4.0“ poi rientrata nel Pnrr: le imprese si sono concentrate su automazione e digitalizzazione. La tecnologia ha assorbito gran parte degli investimenti delle imprese, orientate dagli incentivi. Occorre vedere se nel prossimo futuro, con nuovi incentivi per la transizione, gli eco-incentivi aumenteranno".

Luca Balzarotti