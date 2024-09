Il Città di Varese sorride. Oltrepò e Vogherese ko

Sorrisi da Varese, lacrime dal Pavese. Se il Città di Varese di mister Floris procede a vele spiegate grazie alla vittoria per 2-0 al Franco Ossola, le note dolenti cominciano dall’Oltrepò che resta al palo con il quinto stop in altrettante contese contro il Chisola (2-4) e un numero di reti raccolte in fondo alla porta decisamente troppo elevato, 15 con una media di tre a gara. I gol realizzati sono invece stati solamente tre e portano a una differenza reti di meno 12, la peggiore del raggruppamento. Pur con uno Hrom in ottima vena realizzativa autore di una doppietta, la squadra di mister Maurizio Parolini non è stata capace di arginare l’offensiva della coriacea compagine piemontese che è invece riuscita a dare ossigeno alla sua classifica affondando la lama quattro volte con De Riggi, Rizq (doppietta) e Viano. Non molto meglio va alla Vogherese che ha raccolto contro l’Asti la quarta sconfitta consecutiva perdendo per 4-2. La classifica della compagine guidata da Cristiano Chefa continua a stonare recitando penultimo posto con un punto soltanto, quello ottenuto nella sfida d’esordio del Città di Varese con un rocambolesco pareggio per 2-2. I piemontesi la sbloccano al 16’ della prima frazione per merito di Gjura, poi i padroni di casa si rimettono in carreggiata grazie alla rete di Gallo al 5’ della ripresa, Guarnone e compagni non hanno però saputo proteggere almeno la divisione della posta subendo al 29’ della ripresa il nuovo sorpasso da parte di Diop. Il sesto turno è in programma mercoledì 2 ottobre.

RISULTATI (Quinta giornata): venerdì Cairese-Vado 2-1, Chieri-NovaRomentin 0-1, Chisola-Oltrepò 4-2, Città di Varese-Sanremese 2-0, Gozzano-Derthona 2.2. Sabato Albenga-Saluzzo 4-0, Bra-Lavagnese 4-0, Imperia-Fossano 2-1, Ligorna-Borgaro Nobis 2-1, Vogherese-Asti 1-2.

CLASSIFICA: Bra e Ligorna 13 punti, Albenga 12, Città di Varese 11, Lavagnese 10, Cairese 9, Asti 8, NovaRomentin, Derthona, Imperia, Sanremese e Vado 7, Borgaro Nobis e Fossano 6, Chisola 5, Chieri e Saluzzo 4, Gozzano 2, Vogherese 1, Oltrepò 0.