Il 2024 dei vigili del fuoco, oltre 10mila interventi di soccorso

Il 2024 ha rappresentato per i Vigili del fuoco di Varese un periodo di grande attività, con numeri in crescita. Gli interventi di soccorso per emergenze da parte degli uomini delle varie sedi operative della provincia sono stati infatti 10.286, circa il 15% in più del 2023. Il dato è stato diffuso in occasione della celebrazione di Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco. Presenti numerose autorità: prefetto, sindaco, procuratori di Busto e Varese, i vertici di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito, quindi la Polizia penitenziaria e le Polizie locali, fino agli ordini professionali, la Protezione civile e i sindaci. Presenti anche numerosi studenti che hanno potuto osservare nel cortile esterno della chiesa un ampio schieramento di mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco. Durante la cerimonia il comandante provinciale Mario Abate ha ricordato l’attività svolta durante l’anno, a partire dalla formazione interna del personale, con 348 persone formate. Quindi le attività esterne di prevenzione incendi e controlli di sicurezza, tra cui 568 servizi di vigilanza antincendio presso locali di pubblico spettacolo; 60 sopralluoghi di verifica a seguito di esposto/segnalazione; 45 visite ispettive presso impianti aziende e stabilimenti; 34 informative alla Procura e 2 istruttorie di verifica per stabilimenti a rischio rilevante. L.C.