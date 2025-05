Ieri lezione sul lungolago. Un supporto psicologico agli alunni colpiti dal lutto

Cazzago Brabbia (Varese) – Sono giorni di grande dolore per la scuola e la comunità di Cazzago Brabbia per tragica morte della maestra Domenica Russo nell’incidente di lunedì pomeriggio. Ieri molti alunni sono tornati nelle loro classi, dopo l’assenza dell’altro giorno, un piccolo segnale per riprendere l’attività quotidiana e quella serenità che ci vorrà tempo e l’aiuto di psicologi per ritrovare. Ieri mattina le lezioni di sono svolte regolarmente, due ore sono trascorse all’aperto, accompagnati dagli insegnanti sul lungolago per il progetto di educazione ambientale. Una lezione già prevista e che è stata mantenuta per le classi non coinvolte direttamente nella tragedia di lunedì e dunque importante anche nell’allontanare per qualche ora l’angoscia del trauma che tutta la scuola sta vivendo per la perdita della maestra Russo.

Per il piccolo paese vedere i bambini sul lungolago e con qualche sorriso è stato un momento carico di emozione, "la scuola continua, nonostante il dolore che andrà superato, continua come la vita e questi bambini devono tornare a sorridere", ha detto l’ex sindaco Emilio Magni, che ieri era con loro. Il pensiero è andato agli alunni assenti, feriti e ancora a casa, alla maestra che non c’è più e che ieri sarebbe stata con loro per la lezione all’aperto. Un brivido ancora scuote la gente di Cazzago Brabbia, pensando che quell’incidente avrebbe potuto avere un bilancio ancora più tragico.

"È stato un miracolo se i bambini si sono salvati", ha detto ieri l’ex sindaco, in visita alla scuola, "ho parlato con le maestre, anche i bambini che fortunatamente non sono rimasti coinvolti nell’incidente, sono scossi, hanno perso una loro maestra, il trauma dovrà essere superato con l’intervento di supporto di psicologi".

E ieri i comuni di Cazzago Brabbia, Inarzo, Azzate e l’istituto comprensivo Da Vinci di Azzate hanno comunicato che sarà avviato il supporto psicologico necessario a fronteggiare questi primi difficili giorni, nella speranza di dare sostegno allo sgomento e al dolore dopo il tragico incidente. Le tre amministrazioni comunali hanno coinvolto l’Associazione Emdr Italia, che si occupa da anni di interventi umanitari in situazioni traumatiche con l’obiettivo di accompagnare e supportare tutta la popolazione, genitori insegnanti e bambini, attraverso incontri di gruppo, con esperti di Psicologia dell’Emergenza e Psicotraumatologia.

A Sesto Calende, dove viveva Domenica Russo, invece questa sera alle 20,45 nel cortile del comune sarà recitato il Rosario nel ricordo dell’insegnante mentre domenica 25 maggio davanti alla chiesa di San Bernardino, al centro delle iniziative della festa patronale, alle 16 ci sarà un minuto di silenzio per la maestra, alla presenza delle autorità cittadine.