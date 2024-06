Ice gala con Carolina Kostner e i migliori pattinatori giapponesi: show sul ghiaccio a Varese

Varese - Un 'ice gala’ a Varese con i migliori pattinatori giapponesi, già protagonisti ai recenti Mondiali di Toronto, e con una delle stelle di questo sport come Carolina Kostner. L'iniziativa 'Japanese Dream - Ice Gala’. Appuntamento questo Ferragosto sul ghiaccio dell'Acinque Ice Arena di Varese. L’iniziativa, con supporto di Varese Sport Commission for Winter Games, è promossa da Camera di Commercio con Provincia e Comune di Varese per valorizzare il territorio in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina.

Per la prima volta in Italia, uno show vedrà in scena la nazionale del Giappone, con le esibizioni di atleti come Kaori Sakamoto, Mone Chiba, Hana Yoshida, Mai Mihara, Yuma Kagiyama, Sota Yamamoto, Kao Miura, Shun Sato, Riku Miura e Ryuichi Kihara. L'evento rappresenterà l'inizio di una collaborazione tra la Federazione Giapponese di Pattinaggio Artistico e Varese, scelta come base di allenamento per la nazionale giapponese in vista delle Olimpiadi del 2026.

"Un altro passo in avanti nel nostro percorso di sinergia con una squadra d'eccellenza come quella giapponese - sottolinea il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello -. Le premesse poste durante l'incontro alle Ville Ponti del 28 febbraio scorso, cui partecipò anche il console nipponico, si sono tramutate in una concreta operatività sul nostro territorio, scelto come punto di riferimento per l'avvicinamento alle Olimpiadi”.

Per il sindaco di Varese Davide Galimberti "Varese si conferma al centro del circuito degli sport su ghiaccio a livello mondiale” mentre per il presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini, l'iniziativa “promette di essere indimenticabile e andrà oltre la bellezza delle esibizioni sul ghiaccio. Sarà un'occasione per gli appassionati di pattinaggio” ma anche “per la nostra città di consolidare il suo ruolo di riferimento nel panorama sportivo in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026”.