Sognando i Giochi 2026. Emozioni al Palaghiaccio: pattina la Corea del Sud

Dalla Corea del Sud a Varese per un camp di allenamenti di una decina di giorni. La nazionale di pattinaggio artistico del paese dell’Estremo Oriente ha scelto la città giardino: le attività sono iniziate lo scorso 16 maggio al Palaghiaccio e si concluderanno domenica. Ieri si è svolto un momento istituzionale alla presenza degli atleti, guidati dalla team manager Choi Jungyoon, con il vicesindaco Ivana Perusin e l’assessore allo sport Stefano Malerba a fare gli onori di casa, insieme al presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello e a Matteo Cesarini, project manager della Varese Sport Commission for Winter Games. Un progetto che vede l’ente camerale impegnato da più di un anno insieme a Comune e Provincia con l’obiettivo di fare di Varese una città satellite nell’avvicinamento alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Vista la vicinanza al capoluogo lombardo e all’aeroporto di Malpensa e grazie al fatto di poter contare su un impianto rinnovato e all’avanguardia come l’Acinque Ice Arena di via Albani quella di Varese si propone come un’opzione vantaggiosa per le nazionali che saranno presenti all’evento a cinque cerchi. Lo ha già capito il Giappone, con il Comitato olimpico del Sol Levante che ha siglato negli scorsi mesi un’intesa per fare di Varese la "casa" europea per il 2026. E un analogo accordo potrebbe seguire proprio con la Corea del Sud, dopo questa prima tappa in terra varesina che sta dando buone risposte alla nazionale asiatica.

Al Palaghiaccio è presente in questi giorni anche Carolina Kostner, che ha giocato un ruolo fondamentale nel portare a Varese gli atleti sudcoreani: il primo contatto è avvenuto infatti tra di lei e la team manager di Seul. "Per me è stato un onore poter fare da tramite", ha spiegato la campionessa altoatesina, che a Varese è ormai di casa. Dopo aver inaugurato l’impianto a fine 2022 alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella la Kostner è tornata spesso in città ad allenarsi, in una struttura che ha tanti punti di forza. "Il nostro sport comporta sia l’allenamento sul ghiaccio ma anche la preparazione atletica in palestra oppure tutto il lavoro in sala danza - ha spiegato - qui troviamo il connubio ideale per poter lavorare sul posto e non doversi spostare di location tra un allenamento e l’altro".