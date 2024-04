I grandi eventi sempre sold out

Anche quest’anno sarà lo sport a portare tante presenze turistiche sul territorio della provincia di Varese. Come avviene ormai da alcuni anni, grazie anche al progetto Varese Sport Commission lanciato nel 2016 dalla Camera di Commercio, gli eventi sportivi trainano il turismo, a partire dal canottaggio che da solo genera circa 100mila pernottamenti all’anno. L’ennesima riprova c’è stata solo poche settimane fa con la tappa di coppa del mondo alla Schiranna che ha riempito le strutture ricettive. L’evento più importante dell’anno per lo sport remiero, ma non l’unico visto che in estate sul Lago di Varese ci saranno i Campionati italiani e il Festival dei giovani.

Tra le novità della stagione 2024 spicca l’Electric Boat Show, rassegna della nautica sostenibile che si terrà sul Lago Maggiore nel golfo di Laveno Mombello dal 7 al 9 giugno prossimi. Anche in autunno non mancano gli appuntamenti, con il ciclismo che sarà protagonista a ottobre. Si inizierà sabato 5 con la Tre Valli Varesine Gravel Experience e la Crono della Gran Fondo. Domenica 6 la Gran Fondo Tre Valli Varesine e poi la gran chiusura martedì 8 ottobre con la Tre Valli Varesine Women’s Race e la Tre Valli Varesine numero 103 da Busto a Varese. E per attirare i cicloturisti sta crescendo il progetto Doyoubike.

L.C.