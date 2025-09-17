I fratelli Saronni, Coppi e Panizza. Sarà un autunno di grande ciclismo

È un calendario ricco quello di quest’autunno per il ciclismo a Varese. Si parte con la Gran Fondo Tre Valli Varesine il 4 e 5 ottobre. Quindi martedì 7 la Tre Valli Varesine per donne e uomini professionisti. E per la prima volta nella città giardino si aggiungerà il Mondiale master di ciclocross, in programma dal 28 al 30 novembre. Appuntamenti che proietteranno il brand Varese al centro di un ciclismo divenuto fenomeno globale, attirando atleti e appassionati da tutto il mondo.

Alle corse si affiancherà anche quest’anno una proposta culturale, con la seconda edizione del Binda Cycling Festival, promosso dall’associazione Tre Valli Varesine Aps insieme alla Società ciclistica Alfredo Binda. Sabato 4 ottobre alle 10.30 sarà inaugurata alla Sala Veratti la mostra "Ciclocross. Le grandi competizioni in provincia di Varese", che resterà aperta fino al 12 ottobre. Obiettivo rinverdire i fasti del ciclocross in terra varesina celebrando una storia gloriosa che può vantare l’organizzazione di 11 campionati italiani e di 2 campionati del mondo. Nel pomeriggio di sabato 4 ci sarà un incontro alle 16 al Salone Estense con Giuseppe e Antonio Saronni, fratelli nel segno della bicicletta e del ciclocross, praticato da entrambi con ottimi risultati.

La sede della Binda in via Carrobbio ospiterà tre incontri pubblici, a partire da sabato 27 settembre. Alle 11 interverrà Beppe Conti, volto noto del ciclismo in tv, con i racconti delle imprese leggendarie delle due ruote. Sabato 18 ottobre allo stesso orario l’omaggio a Miro Panizza, nell’ottantesimo anniversario della nascita dell’indimenticabile scalatore della Valle Olona.

Infine sabato 25 ottobre sempre alle 11 sarà presentato il libro di Luciana Rota "Fausto, il mio Coppi", che propone il diario di Bruna Ciampolini così come venne raccolto da Franco Rota, portavoce di Coppi. L’epopea del Campionissimo, comprese le sue vicende personali, verranno rivissute grazie all’autrice, a Marina Coppi e ad alcuni ex ciclisti professionisti. Il 4 e 5 ottobre visite guidate alla Torre Civica e al rifugio antiaereo in collaborazione con La Varese Nascosta. L.C.