I cent’anni di Laura, danzatrice provetta

Laura Raimondi, 100 anni a ritmo di danza. La cittadina castellanzese ha festeggiato il compleanno in compagnia della famiglia, del vicesindaco Cristina Borroni, dell’assessore all’Ambiente Claudio Caldiroli e di Andrea Marinoni e Sara di Domenico, i titolari di Villa Maria, la Comunità alloggio in cui vive da giugno. La signora Laura è una donna piena di vita, che ha saputo trasmettere alla sua famiglia e a chi le sta vicino tanto amore e una incontenibile gioia di vivere, soprattutto attraverso il ballo, la sua più grande passione.

Vicesindaco e assessore le hanno fatto dono di un mazzo di fiori, complimentandosi a nome di tutta la città e augurando ancora tanta salute e serenità.

"La scorsa settimana sono venuta a trovare la nonna – racconta la nipote Valeria –. Andrea, il titolare, mi ha accolta dicendomi "Lo sai che ci ha fatto vedere le sue abilità di ballerina nei giorni scorsi?". Sono tornata indietro nel tempo, alla fine degli anni ‘90, io bambina sul pullman diretto al mare, seduta di fianco ai nonni, che cantavo a gran voce “Romagna mia“ con loro e tutta la comitiva. Le serate in vacanza erano tutte programmate: in quelle ordinarie c’era la passeggiata in centro e il giro alle sale giochi. Poi c’erano le serate speciali: il torneo di scala 40, la tombola e le serate danzanti. Erano le preferite dalla nonna: si rientrava presto dalla spiaggia, perché ci si doveva preparare a dovere. Lei sfoderava gli orecchini con le perle a goccia e il filo di perle lungo. I vestiti erano sempre con la gonna a ruota, che girava a ritmo di musica".Silvia Vignati