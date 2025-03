I Caf della Uil aiuteranno con il salasso

Per la prima volta i frontalieri, a esclusione di quelli vecchi che continueranno a essere tassati solo in Svizzera, saranno chiamati a presentare la dichiarazione dei redditi. Sarà meglio prepararsi per tempo e il suggerimento, anche per evitare errori, è di affidarsi ai consulenti del sindacato. Ai Caf della Uil sono già pronti per aiutare i lavoratori lombardi impiegati in Canton Ticino, nei Grigioni e nel Vallese a districarsi tra 730 e Modello Unico, ben sapendo che il primo anno il carico fiscale sarà notevole, perché oltre alle tasse per il 2024 andrà versato anche l’acconto Irpef 2025.

Un lavoratore sposato con due figli e coniuge che lavora con un reddito lordo annuo di 25mila franchi pagherà in Italia 2.703 euro (che si possono dividere in 5 rate da 540 euro) più un acconto di 216 euro e altri 1.620 euro a saldo a novembre. Un lavoratore single a parità di lavoro pagherà 2.487 euro, 198,86 euro di acconto e 1492,2 euro a saldo. Per un reddito di 50mila franchi si sale a 7.711 di tasse, 616,88 euro di acconto e 4626.6 di saldo per un lavoratore con figli; mentre un single verserà 6.209 euro, 496,72 di acconto e 3.725 di saldo a novembre. Per un reddito lordo da 75mila franchi un lavoratore sposato con due figli verserà 13.160 euro, 1.052,8 di acconto e 7.896 di saldo; un single 11.128 euro più 890 di acconto e 6.676,8 di saldo a novembre. "Il 17 luglio 2023 è stato sottoscritto un accordo che prevedeva la tassazione per i nuovi frontalieri – ricorda Raimondo Pancrazio (primo a destra nella foto), responsabile nazionale per i frontalieri della Uil – Siamo al lavoro per redarre uno statuto dei lavoratori frontalieri".

R.C.