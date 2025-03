L’hotel più di Charme della Lombardia? È a Laveno sul lago Maggiore

Laveno (Varese), 6 marzo 2025 – Una piscina a sfioro affacciata direttamente sul lago Maggiore, gli ambienti interni, quelli delle camere in particolare, impreziositi dalle ceramiche, richiamo alla tradizione locale di cui l’hotel stesso è diretta emanazione considerato che, proprio qui, si trovava la storica “Società Ceramica italiana”. Il paesaggio circostante – le Alpi e il Monte Rosa sullo sfondo, le isole Borromee al centro – a fare da cornice naturale. Sono solo alcuni fra i tanti aspetti che hanno conquistato e affascinato i frequentatori dell’Hotel De Charme di Laveno, che si è conquistato il titolo di miglior hotel della Lombardia dal portale internazionale che monitora le migliori e più prestigiose strutture alberghiere del mondo, l’“Holiday Check Award 2025”.

Uno scorcio di Laveno, una delle località turistiche più belle e amate del Maggiore, e perla della sponda lombarda

Valutazioni

Il De Charme non solo è risultato l’hotel 4 stelle più bello e apprezzato della Lombardia, ma anche il tredicesimo della graduatoria nazionale sbaragliando agguerriti concorrenti al Nord come al Sud, per non dire di Roma, Firenze o Venezia. Stringenti i criteri che regolano l’assegnazione del riconoscimento: HolidayCheck Award 2025 viene assegnato ogni anno ai migliori hotel a livello mondiale, basato su oltre 837mila recensioni autentiche raccolte nel 2024. Per questa edizione 685 hotel in più di 120 regioni turistiche sono stati premiati e inclusi nella classifica. I criteri per l’assegnazione hanno incluso una percentuale di almeno il 90% di recensioni positive su un minimo di 50 nel corso dell’anno.

Punti di forza

Ma quali sono stati i punti di forza dell’Hotel De Charme che gli hanno permesso di sbaragliare la concorrenza (agguerrita) dei “rivali” milanesi o dell’area del Verbano? La bellezza della location certamente, il contesto paradisiaco che sa regalare il lago Maggiore, ma anche ciò che questo hotel unico nel suo genere possiede: dall’area benessere con sauna finlandese, bagno turco e spazi dedicati al relax, all’offerta gastronomica per arrivare a lezioni private di yoga, colazioni galleggianti in piscina e noleggio di barche senza patente.

Il riconoscimento al De Charme ha naturalmente riempito d’orgoglio il sindaco di Laveno Luca Carlo Maria Santagostino: “Un ulteriore elemento di fierezza per il nostro territorio, quello della sponda lombarda del lago Maggiore, che sta facendo del turismo sostenibile il proprio elemento di sviluppo sociale ed economico”.