Barche elettriche sul lago Maggiore: a Laveno Mombello la prima ricarica rapida

Laveno Mombello, 25 febbraio 2025 – Il centro rivierasco vuole diventare sempre più un hub per la navigazione turistica del Lago Maggiore. In particolare si vuole puntare sulla mobilità sostenibile, che sta crescendo non solo su strada ma anche via acqua.

Nel weekend è stato inaugurato sul lungolago il primo punto di ricarica per imbarcazioni elettriche da 75 kW su una banchina pubblica del Lago Maggiore. Il “super charger” posizionato a Laveno consente una ricarica rapida ed efficiente per due imbarcazioni in contemporanea, rispondendo alle esigenze di diportisti e operatori turistici che scelgono soluzioni ecologiche per la navigazione. “Questa infrastruttura rappresenta un grande passo avanti per il nostro territorio – ha commentato il sindaco Luca Santagostino – il Lago Maggiore per Laveno Mombello è una risorsa straordinaria per lo sviluppo turistico”.

Il nuovo punto di ricarica prosegue sulla scia del punto di noleggio di imbarcazioni endotermiche, avviato nel 2022, che ha portato un servizio turistico che non era mai esistito prima nella cittadina lacustre. Il servizio da quest’anno si è trasferito all’interno del porto antico di Laveno, dove sono stati riservati cinque punti di ormeggio per le imbarcazioni a disposizione dei turisti che in questi anni ne hanno fatto uso ininterrottamente da aprile a ottobre.

Sempre nel porto antico sono stati riservati anche due posti di ormeggio per imbarcazioni storiche che svolgeranno il servizio di Ncc elettrico.“Crediamo che la mobilità elettrica possa essere una leva di sviluppo turistico anzitutto perché tutela il territorio, risorsa strategica per Laveno Mombello, e secondariamente perché è una tecnologia applicabile a tutti i settori della mobilità”, commenta l’assessore al turismo Barbara Sonzogni.