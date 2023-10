"Grazie a voi, la mia Reby è tornata a casa"

"Ringrazio davvero ancora tutti di cuore e vi chiedo di condividere il ritrovamento e di cancellare post con foto di Reby e numeri di telefono. Siete stati preziosissimi ed è proprio grazie alle vostre condivisioni che è arrivata una chiamata che ci ha permesso di ritrovare mia figlia". La mamma di Rebecca, la quattordicenne scomparsa e poi ritrovata in queste ore a Legnano, ringrazia così chi si è speso per cercare la figlia della quale non si avevano tracce da alcune ore e la cui scomparsa aveva spinto la famiglia a lanciare l’allarme dando il via alle ricerche in tutto il territorio. Poco dopo la mezzanotte di mercoledì, dal commissariato di polizia è arrivata la notizia del ritrovamento della ragazza.Ch.S.