Gran Fondo e Tre Valli. Quattro giorni dedicati al ciclismo internazionale

Varese è ancora una volta capitale del ciclismo internazionale. Da sabato 5 a martedì 8 ottobre la provincia dei laghi accoglierà gli appassionati delle due ruote provenienti da tutto il mondo. Un ricco programma quello messo a punto dalla Società ciclistica Alfredo Binda, che prenderà il via nel weekend con le manifestazioni dedicate agli amatori. Si parte sabato mattina con la terza Tre Valli Varesine Gravel Experience, per gli amanti della bici che vogliono scoprire luoghi meno noti del Varesotto pedalando su un percorso prevalentemente sterrato. 80 i chilometri da affrontare con ogni tipo di mezzo: mountain bike, gravel o e-bike. Al pomeriggio si svolgerà invece la cronometro della Gran Fondo, con le partenze a partire dalle 14 dall’Ippodromo. 250 gli iscritti che percorreranno le strade della Valganna per un totale di 22 km.

Domenica 6 sarà la giornata della Gran Fondo Tre Valli Varesine, con il percorso di 130 km (103 per il Medio Fondo). Una festa per 2500 appassionati, di cui il 20% stranieri. Un numero che potrà ancora crescere nei prossimi giorni. Un evento che grazie alla bellezza paesaggistica di Varese, all’organizzazione logistica e all’attenzione per la sicurezza dei ciclisti (è l’unica in cui si chiudono le strade) è entrato a pieno titolo nel novero delle Gran Fondo più partecipate e apprezzate d’Italia, capace di attrarre in 7 edizioni 20mila partecipanti.

Il cuore degli appuntamenti nel fine settimana sarà il race village ai Giardini Estensi, che sabato pomeriggio accoglierà un campione come Francesco Moser. Martedì 8 ottobre sarà invece la giornata delle gare, a partire dalla Tre Valli Varesine Women, con partenza da Busto alle 9 e arrivo previsto a Varese intorno alle 12. Proprio a mezzogiorno ci sarà il via della gara maschile, la numero 103, sempre sull’asse Busto-Varese.

Si prospetta un’edizione storica: la gara è catalogata Uci ProSeries, tuttavia gli organizzatori si sono assicurati un cast degno delle migliori classiche del World Tour. Parteciperanno 25 gruppi sportivi di cui 17 catalogati Uci World Tour e 8 ProTeam. Saranno 175 i partecipanti: su tutti spiccano i nomi di due campioni del mondo (Tadej Pogacar e Tom Pidcock), del campione olimpico Remco Evenepoel, il vincitore della Vuelta Primoz Roglic, Julian Alaphilippe ed Enric Mas.