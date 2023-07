Le urla e poi l’investimento: Giuseppina Caliandro travolta e uccisa dall’uomo con cui aveva litigato

Gemonio, 3 luglio 2023 – Avrebbe litigato con l’uomo che l’ha travolta con l’auto Giuseppina Caliandro, la donna di 41 anni, morta dopo l’investimento all’ospedale di Varese. Un testimone avrebbe assistito alla scena, al litigio e quindi all’investimento, nel centro storico di Gemonio fornendo importanti elementi ai carabinieri al lavoro per ricostruire la drammatica vicenda e identificare il conducente dalla serata di sabato, quando la donna è stata investita, a pochi metri dalla sua abitazione.

Il testimone avrebbe descritto ai militari con chiarezza quanto sarebbe avvenuto tra la vittima e l’automobilista, il litigio, le urla, la donna che va verso casa, l’uomo che sale in auto, mette in moto la macchina e dopo pochi metri schiaccia la quarantunenne contro il muro. Poi fugge a tutta velocità urtando un’altra macchina. Già nella giornata odierna potrebbero esserci sviluppi nella vicenda. Elementi importanti sono già in possesso degli inquirenti, il tipo di vettura, parte del numero di targa e le informazioni fornite dal testimone insieme alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Se confermato l’investimento volontario per l’uomo si profila l’accusa di omicidio volontario.