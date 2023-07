Gemonio, grave donna investita da un’auto pirata: immagini delle telecamere al setaccio

Gemonio (Varese), 2 luglio 2023 – Caccia all’auto pirata nel Varesotto. Una donna è stata investita sabato sera a Gemonio, in provincia di Varese, da una macchina guidata da una persona che non si è fermata per prestare soccorso.

Diversi testimoni avrebbero però assistito all’incidente avvenuto verso le 21.30 in via Garibaldi vicino a un ristorante e chiamato i soccorsi.

La 41enne è stata portata in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese – il 118 è intervenuta a Gemonio con autoambulanza e automedica – mentre carabinieri e polizia locale iniziavano le indagini.

L’auto pirata avrebbe urtato, nella fuga, un’altra vettura. Gli inquirenti stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza per decifrare targa e identificare il conducente. Un aiuto fondamentale allo sviluppo delle indagini potrebbe arrivare dalle testimonianza di chi era presente nel luogo dell’investimento, a pochi passi da una pizzeria.