Morta la donna travolta da auto nel Varesotto, Giuseppina Caliandro falciata a 41 anni. Caccia al pirata

Luino (Varese), 2 luglio 2023 - È morta la donna di 41 anni, investita da un'auto pirata ieri sera per strada a Gemonio, non distante da Luino, in provincia di Varese. Giuseppina Caliandro, nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita in ospedale, è deceduta dopo alcune ore.

Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Varese, si concentrano sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e sulle testimonianze di alcuni passanti. L'automobilista, dopo averla travolta, nella fuga ha colpito anche un'altra auto. Intanto prosegue la caccia al pirata nel Varesotto. Diversi testimoni avrebbero assistito all’incidente, avvenuto verso le 21.30 in via Garibaldi, vicino a un ristorante. Sono stati i testimoni a chiamare i soccorsi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.