Germignaga, travolta il bicicletta: gravissima donna di 70 anni

Germignaga (Varese), 20 maggio 2024 – Una donna di 70 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese dopo un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 394, in via Stehli a Germignaga verso Brissago Valtravaglia, in provincia di Varese.

L’incidente è accaduto verso le 16.30 di oggi lunedì 20 maggio 2024: la donna era in bicicletta ed è stata investita da un’automobile condotta da una coetanea.

Le condizioni della settantenne sono parse subito gravi alle diverse squadre di soccorritori: due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso da Como, che ha trasportato la settantenne in ospedale in codice rosso a Varese. Secondo l’Areu avrebbe un grave trauma cranico più ferite ad una gamba. La donna alla guida dell’auto è stata portata all’ospedale di Luino ma le sue condizioni non sono assolutamente gravi.

Tutta da ricostruire e verificare, da parte dei carabinieri, la dinamica dell’incidente.