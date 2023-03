Germignaga, incendio all’ex setificio Stehli

Vigili del fuoco al lavoro nella notte

Varese, 5 marzo 2023 – Incendio, nella notte tra sabato e domenica, a Germignaga (Varese). Il rogo si è sviluppato all’ex setificio Stehli, fabbrica dismessa da tempo e abbandonata.

L’allarme è scattato intorno alle 2, sul posto i vigili del fuoco di Luino e Varese che hanno lavorato per ore. Grande la preoccupazione tra i residenti nella zona a causa del denso fumo. L’area è stata messa in sicurezza all’alba.

Sul posto anche i mezzi di soccorso del 118, il timore era che all’interno ci fosse qualcuno poiché in passato la fabbrica abbandonata è stata riparo per qualche senzatetto. Nel corso dell’intervento è rimasto leggermente ferito uno dei vigili del fuoco. Ancora da chiarire le cause delle fiamme.

Tra le ipotesi quella che l’incendio possa essere stato causato dal fuoco di un bivacco acceso da qualche senzatetto che poi si è allontanato.