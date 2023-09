Gazzada Schianno, sfondano la vetrina di un negozio con un furgone e rubano le bici. Poi la fuga in autostrada

Gazzada Schianno (Varese) 18 settembre 2023 – Ancora biciclette di pregio nel mirino dei ladri, il colpo è stato messo a segno da tre uomini nella notte tra sabato e domenica, a danno di un negozio molto noto tra gli appassionati delle due ruote, è l’All4cycling di Gazzada Schianno.

“Prelevate” dal capannone 20 biciclette, elettriche e in carbonio, dei modelli più costosi, valore del bottino 100 mila euro, il blitz è stato velocissimo, la banda, sicuramente di professionisti, ha agito in 8 minuti. Il titolare dell’attività ha denunciato il furto ai carabinieri che hanno avviato indagini.

Secondo quanto ricostruito anche con le immagini del sistema di videosorveglianza i malviventi hanno utilizzato come via d’accesso un varco nella recinzione laterale, quindi con il furgone hanno sfondato la vetrina, una volta all’interno hanno caricato rapidamente le biciclette poi sono fuggiti attraverso una via di fuga preparata in precedenza per accedere all’Autolaghi. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri per individuare gli autori del furto.