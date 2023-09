Raid da professionisti. Auto come scudo e chiodi svuotata un’azienda

Un colpo ben organizzato, pianificato nei minimi dettagli da ladri professionisti che nella notte tra martedì e mercoledì hanno compiuto la loro razzia all’interno della sede della Runner Spa a Fagnano Olona, azienda tra le più importanti sul territorio nazionale nella distribuzione di computer e dispositivi tecnologici. Un copione da film, potrebbe sembrare, invece non è finzione cinematografica ma realtà, quella che ieri mattina si sono trovati davanti i carabinieri e i dipendenti della società bersaglio del furto. Il valore del bottino ieri non era ancora stato quantificato ma si annunciava ingente, nell’ordine di centinaia di migliaia di euro. I malviventi, non certo principianti, ma professionisti sapevano dove mettere le mani nel magazzino, dopo aver sfondato l’ingresso con un camion usato come ariete hanno agito indisturbati caricando alcuni mezzi con cui sono fuggiti.

Anche la fuga è stata ben preparata, obiettivo ritardare l’intervento delle forze dell’ordine, impedire un eventuale inseguimento dunque avere tutto il tempo per allontanarsi e far perdere le tracce. E per fare questo hanno bloccato le strade d’accesso alla zona mettendo alcuni veicoli (rubati) di traverso, come barriere, dopo aver tagliato le gomme per rendere difficoltosa anche la loro rimozione e gettando chiodi sull’asfalto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Fagnano Olona e della compagnia di Busto Arsizio che hanno avviato indagini coordinati dalla Procura di Busto Arsizio, al vaglio le immagini dei sistemi di videosorbeglianza. Immediate le ricerche a tutto campo nel territorio ma senza esito, i ladri sembrano svaniti nel nulla con il loro ingente bottino. Per l’intera mattinata ci sono stati disagi alla circolazione nella zona industriale per le strade bloccate dai malviventi con i mezzi messi di traverso.

Poco più di una settimana fa un altro colpo da specialisti era stato messo a segno a Gazzada Schianno: nel mirino dei malviventi un negozio molto noto tra gli appassionati delle due ruote, "All4cycling", in quel caso rubate 20 biciclette elettriche e in carbonio, valore 100 mila euro. Un raid velocissimo, ripreso dalle telecamere, 8 minuti e poi la fuga veloce in autostrada. Ieri di nuovo una banda di professionisti, ladri di computer e dispositivi tecnologici, in azione a Fagnano Olona.