Il sessista pentito
Arnaldo Liguori
Il sessista pentito
Cronaca
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Tragedia TonaleViolentata a San ZenoneCarlo AcutisDelitto di GarlascoPrevisioni meteoGran Premio Monza
Acquista il giornale
CronacaGara nazionale tra filmati pubblicitari
23 ago 2025
REDAZIONE VARESE
WhatsAppXPrint
  1. Il Giorno
  2. Varese
  3. Cronaca
  4. Gara nazionale tra filmati pubblicitari

Gara nazionale tra filmati pubblicitari

Recuperare e valorizzare la memoria audiovisiva delle imprese italiane: è l’obiettivo di ReAds, concorso nazionale promosso dall’Archivio del Cinema...

Recuperare e valorizzare la memoria audiovisiva delle imprese italiane: è l’obiettivo di ReAds, concorso nazionale promosso dall’Archivio del Cinema...

Recuperare e valorizzare la memoria audiovisiva delle imprese italiane: è l’obiettivo di ReAds, concorso nazionale promosso dall’Archivio del Cinema...

Per approfondire:

Recuperare e valorizzare la memoria audiovisiva delle imprese italiane: è l’obiettivo di ReAds, concorso nazionale promosso dall’Archivio del Cinema Industriale e della Comunicazione d’Impresa dell’Università Liuc in collaborazione con l’Archivio Storico - Biblioteca Confindustria e BiblHuB Sapienza. Alla prima edizione, ReAds è aperto a imprese, archivi e privati in possesso di filmati realizzati prima del 1995 e riconducibili a contenuti promozionali prodotti da aziende ancora attive o non più operative. I materiali selezionati entreranno a far parte della Mediateca dell’Archivio del Cinema Industriale e saranno resi disponibili per attività culturali, scientifiche e didattiche. L’iniziativa intende favorire la riscoperta di un patrimonio capace di raccontare linguaggi, modelli produttivi e trasformazioni della società italiana.

Tre le categorie previste dal bando: video iconici, che meglio restituiscono il contesto storico e culturale dell’epoca in cui furono prodotti, valutati da una giuria di docenti ed esperti; video divertenti, scelti con votazione online basata sul gradimento del pubblico sui canali social dell’Archivio; video efficaci, premiati per immediatezza e persuasività, con il giudizio affidato a studenti di Marketing e Comunicazione delle università coinvolte.

"Con ReAds – spiega Daniele Pozzi, direttore dell’Archivio Liuc – vogliamo riportare l’attenzione su una parte poco esplorata della comunicazione d’impresa: spot pubblicitari, documentari industriali, filmati promozionali che hanno perso la funzione originaria ma che oggi rappresentano documenti culturali di grande valore". Ogni filmato va candidato tramite un form online. I tre finalisti verranno premiati a fine anno a Castellanza. Info su: cinemaindustriale.liuc.it.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

EventiUniversità