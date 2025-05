Gara di letteratura tra 221 ragazzi under 20

Partecipazione da record per il Premio Chiara Giovani, che si conferma appuntamento di grande richiamo per le nuove generazioni di scrittori. Sono ben 221 i ragazzi tra i 15 e i 20 anni che hanno raccolto la sfida lanciata dall’Associazione Amici di Piero Chiara per l’edizione 2025, ovvero scrivere un racconto inedito ispirato a un tema tanto semplice quanto evocativo: “Luogo“ la traccia di quest’anno. Promosso con il sostegno di importanti enti pubblici e privati italiani e svizzeri e in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale della Lombardia e di Varese, il concorso si conferma iniziativa di respiro nazionale e transfrontaliero, capace di coinvolgere giovani dalla Lombardia al Canton Ticino, fino alle regioni più lontane come la Sicilia e la Puglia.

La qualità e la puntualità dimostrate dai partecipanti nel rispettare modalità e tempi di consegna hanno permesso un’organizzazione efficiente. Ora la parola passa alla giuria tecnica che selezionerà i racconti finalisti, che saranno compresi tra 25 e 30.

A guidare i lavori della giuria è Veronica Raimo, che ha vinto il Premio Chiara 2024 con “La vita è breve, eccetera“. Ad affiancarla, un team di esperti del mondo della scuola, della cultura e del giornalismo: Andrea Bianchetti, docente Cpc Lugano e Cpt Bellinzona; Cristina Boracchi, direzione Festival Filosofarti; Davide Circello, docente Lic. Lugano 1; Salvatore Consolo, ispettore scolastico per la Lombardia; Fiorenzo Ferrari, dirigente Istituto Maggia Stresa; Alessandro Guglielmi, giornalista.

Le valutazioni si baseranno su criteri di padronanza linguistica, originalità, coerenza testuale e forza espressiva. I racconti finalisti saranno raccolti in una pubblicazione e sottoposti al giudizio di una giuria popolare di 150 lettori, che decreterà il vincitore e i premiati. L’annuncio ufficiale dei finalisti avverrà sabato 21 giugno nella suggestiva cornice dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno durante la tradizionale conferenza alla presenza di autorità, sponsor e giornalisti. La premiazione del Premio Chiara Giovani 2025 si terrà durante la manifestazione finale della trentasettesima edizione del Premio Chiara, domenica 19 ottobre alle 17 presso la Sala Napoleonica delle Ville Ponti di Varese.

Intanto proseguono gli eventi della Primavera della Cultura promossi nell’ambito del premio. Il prossimo appuntamento è per giovedì alle 20.30 alle ex Scuderie Martignoni di Gallarate, quando Carlo Meazza presenterà il suo nuovo libro fotografico dedicato al Monte Rosa, dialogando con Marta Morazzoni e Massimo Palazzi.

Lorenzo Crespi