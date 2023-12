Gallarate, studenti del Falcone in protesta per le aule gelide

GALLARATE - Studenti in sciopero questa mattina all’Istituto Falcone di Gallarate, la protesta è stata decisa per richiamare l’attenzione sui problemi dell’edificio, in particolare all’impianto di riscaldamento le aule sono al freddo. Circa 700 le adesioni, accanto a loro anche alcuni genitori. La manifestazione si è svolta pacificamente, “chiediamo interventi urgenti” hanno sottolineato. Ha detto il dirigente del Falcone Vito Ilacqua,” La Provincia è al corrente dei problemi esistenti e mi hanno assicurato che non appena ci saranno le risorse interverranno con una manutenzione straordinaria”. Oggi pomeriggio è previsto un incontro con i ragazzi.