Gallarate, sarà sgomberato a maggio il condominio di via Torino 8

Gallarate (Varese) – Sarà sgomberato mercoledì 8 maggio lo stabile in via Torino 8. La data è stata decisa stamattina in Prefettura durante il Comitato di ordine pubblico e sicurezza convocato dal prefetto Salvatore Pasquariello, alla presenza del sindaco Andrea Cassani e del comandante della polizia locale Aurelio Giannini.

Si procede per motivi di igiene pubblica e nel rispetto di quanto disposto dall’ordinanza comunale su impulso dei vigili del fuoco e dell’Ats che avevano mesi fa riscontrato situazioni pericolose, da tempo non vengono effettuate manutenzioni. Saranno sgomberate abitazioni e attività commerciali ancora presenti.

Nell’ordinanza del comune nel mese di novembre 2023 sono state rilevate “complessive condizioni igienico sanitarie, di sicurezza impiantistica delle parti comuni dell’immobile che peggiorano nel tempo senza che i proprietari provvedano ad attuare e programmare alcun tipo di intervento”. Gli interventi non sono stati effettuati quindi permangono le condizioni descritte nell’ordinanza. Da sottolineare che diversi inquilini hanno già lasciato il palazzo.